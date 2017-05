Bouira : Haizer ville morte pour protester contre les coupures d’électricité et de gaz

Grève générale à Haizer

Une grève générale a été observée, aujourd’hui dimanche, par les commerçants et les transporteurs de la commune de Haizer, dans la wilaya de Bouira, suite à la procédure de coupure d’énergie électrique et de gaz, engagée par la Société de distribution d’électricité et du gaz (SDC). L’opération, entamée depuis hier, touche quelques 3400 abonnés qui n’ont pas encore honorés leurs factures de consommations d’énergie.

Les manifestants ont assiégé le siège de la daira. Un dispositif impressionnant de forces antiémeute de la police est stationné à proximité du siège de la gendarmerie, a-t-on constaté. Les ménages se plaignent des factures salées de consommation d’énergie électrique notamment durant le premier trimestre de l’année en cours. « Je suis un fonctionnaire. Je n’ai pas une usine pour qu’on m’oblige à payer une facture de 25000DA », a déclaré en colère un manifestant. Les montants des factures de la plupart des ménages, oscillent entre 5000 et 30 000DA, a-t-on témoigné. Des actions de protestation ont eu lieu récemment à Haizer et devant le siège de l’agence commerciale de la SDC. Cependant, aucune mesure n’a été prise par les responsables de la société en question, qui ont surpris tout le monde, en annonçant une vaste campagne de coupure de l’énergie. « Nous avons demandé aux responsables de cette société de revoir toutes les factures mais aucune réponse ne nous a été donnée », a-t-on déploré. Dans son communiqué, la SDC a motivé son action par le fait que les créances cumulées par ces abonnés sont de l’ordre de à 22,5 millions de dinars, tout en précisant que ces créances freinent énormément les projets visant l'amélioration de la qualité des services. Les manifestants ont exigé la présence sur place du directeur de la SDC. Ils ont réclamé de revoir les montants des factures, jugés excessifs. Contacté par téléphone, le directeur de la SDC de Bouira, a précisé que la campagne de coupure visant les « mauvais payeurs » est nationale. « Cela fait deux ans, que nous avons appelé nos abonnés à économiser et contrôler leur consommation d’énergie. » a-t-il souligné. Le même responsable a rappelé que des échéanciers du payement seront accordés dans des cas bien précis : « Nous allons étudier les cas sociaux de chacun de nos clients afin d’établir un échéancier du payement ». Il a affirmé que des centaines de clients des localités concernées ont payé leurs factures. « Un montant de 2 millions de dinars a été recouvré rien que pour la journée d’hier », a indiqué le directeur de la SDC de Bouira.

Amar Fedjkhi