Bouira : Faible offre d’emploi dans les PME

Réagissez

Les jeunes formés dans les centres de formation professionnelle ne...

Les 18172 PME que compte la wilaya de Bouira n’ont généré que 52667 postes d’emploi.

Le taux de croissance des petites et moyennes entreprises (PME) dans la wilaya de Bouira s’est établi à 8,14 % au cours de cette année. Un bon indice, qui classe Bouira parmi les 10 premières wilayas à l’échelle nationale en matière de création d’entreprises. Selon les chiffres communiqués par la Direction de l’industrie et des mines (DIM) de la wilaya, 18172 PME ont été créées.

Cependant, ce nombre important de PME n’a généré que 52667 emplois. Les entreprises n’emploient en moyenne que 3 personnes. Même avec les nouvelles PME créées durant l’année en cours et qui sont au nombre de 958, la donne est restée la même. Seuls 1254 postes d’emploi ont été créés, soit 1 à 2 postes de travail par unité. Selon la directrice de la DIM de Bouira, la faible offre d’emploi réside dans la nature des entreprises.

«Plus de 95% du tissu des PME à Bouira sont classés dans la première catégorie, soit la très petite ou la microentreprise, employant de 1 à 9 personnes. La plupart activent dans le domaine des services, du commerce, etc. Les microentreprises, dont le nombre est de 17418, n’emploient que 25574 personnes», explique-t-elle. En seconde position, on trouve les petites entreprises au nombre de 603, qui embauchent quelque 12238 travailleurs.

Enfin, dans la catégorie des moyennes entreprises, il existe sur le territoire de la wilaya 151 unités, qui ont généré 14855 postes d’emploi. En outre, selon le secteur d’activité, la part du lion revient aux services, avec 50,16%, soit 9218 entreprises. Malheureusement, l’investissement dans l’activité agricole demeure toujours à la traîne.

Elle ne représente que 12 % du nombre total des PME dans la wilaya. Par ailleurs, c’est le créneau de la récupération et du recyclage des déchets qui commence à émerger. Sur le terrain, 34 PME sont en activité. Durant l’année en cours, 18 projets de création d’entreprises ont été validés par la DIM et 14 autres sont en phase d’étude.

En revanche, dans toute la wilaya, il n’existe que 6 grandes entreprises, 4 étatiques et 2 privées. Celles-ci se caractérisent par un nombre d’employés dépassant généralement les 250. Les retards de plusieurs années dans l’aménagement des zones industrielles et leur extension à cause du gel imposé par les pouvoirs publics constitue un frein au développement de l’entrepreneuriat à Bouira.

De grandes entreprises, notamment dans le domaine pharmaceutique, attendent toujours la viabilisation d’assiettes foncières au niveau des zones industrielles pour asseoir leurs projets. C’est le cas notamment de la zone de Sidi Khaled, dans la commune d’Oued El Berdi, au sud de Bouira.