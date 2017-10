Bouira : Des têtes de listes FLN, RCD et MPA écartées

Réagissez

Le tribunal administratif de Bouira a statué définitivement sur les trois recours introduits par les candidats chapotant des listes APC des partis FLN, RCD et MPA, pour les élections locales du 23 novembre prochain. Les têtes de listes en question ont été écartées de la course, sur la base de rapports faits par les services de renseignement.

La chambre administrative a confirmé le rejet de candidatures décidé par la direction de la réglementation et des affaires générales (Drag). Ainsi, le numéro 1 de la liste APC de Chorfa, fief du rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), a été rejeté. A en croire certaines sources, le rejet du dossier du candidat du RCD, a été justifié par les activités politiques de l’un de ses proches au sein du Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie (MAK). Le RCD a remplacé son postulant exclu, par l’ex-candidat malheureux aux élections législatives du mai dernier, Akkache Yahia. Le RCD qui peine à mobiliser les foules depuis des années à Bouira risque de perdre encore des sièges à l’occasion du scrutin du 23 novembre prochain.

La formation de Mohcine Belabbas, qui a présenté 17 listes (APC) sur les 45 commune à Bouira, en plus d’une liste APW, est miné par une crise profonde. Plusieurs militants ont été sanctionnés pour avoir affiché leur opposition à l’actuel bureau régional (BR). La liste des candidats pour l’APC de Bouira est désormais conduite par l’expert agronome, Akli Moussouni, connu pour ses multiples interventions et contributions traitant des questions agricoles dans la presse et les médias. Ce dernier a été invité hier à donner une conférence aux candidats de son parti.

Par ailleurs, deux autres candidats chapotant les listes FLN et le MPA ont été aussi écarté par la chambre administrative de Bouira. Selon des sources, le tribunal administratif s’est appuyé sur le rapport des services de sécurité faisant état des appels du maire de la commune d‘Ain Lahdjar incitant sa population à investir la rue au cas où son dossier sera rejeté. D’ailleurs, ses partisans se sont rassemblés devant le siège de l’APC pour dénoncer la décision de l’administration.

Il est à signaler, d’autre part, le retour d’anciens élus ayant des antécédents judicaires en relation avec la gestion des collectivités locales. A Ath laâziz, l’une des communes les plus pauvres de la wilaya, la liste APC du RND est chapotée par Zaidi Mohamed. ce dernier est poursuivi en justice dans une affaire liée à l’attribution de 23 projets à deux entreprises, durant le mandat 2007-2012. L’affaire est toujours en cours. Notons enfin, que les services de la Drag ont validé 234 listes de candidatures pour les assemblées communales et 14 autres pour l’APW.