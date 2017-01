Réagissez

Les habitants du village Annane, relevant de la commune de Mesdour (60 km au sud de Bouira) ont fermé hier le siège de leur APC. Les protestataires réclament le raccordement de leur village au réseau du gaz naturel.

Les citoyens de la localité d’Ouled Annane, perchée à plus de 800 mètres d’altitude, endurent la rudesse de l’hiver avec des températures qui baissent considérablement. Le recours aux bonbonnes de gaz pour le chauffage pèse lourd sur le budget des ménages. D’après le directeur de l’énergie et des mines de Bouira, le projet de raccordement de ce village et d’autres est inscrit dans le programme complémentaire 2015-2019.

Par ailleurs, à Ahnif (40 km à l’est du chef-lieu de Bouira), les habitants de la bourgade de Chikh Left ont également fermé la RN5 à la circulation à l’aide de troncs d’arbres et de pneus. Les villageois réclament une amélioration de leur cadre de vie. Entre autres, le renforcement du réseau électrique, le raccordement des foyers au réseau de l’eau potable, l’aménagement des routes…etc.

A peine quelques minutes plus tard, la voie a été libérée suite à l’intervention du président de l’APC d’Ahnif. Selon ce dernier, une réunion a été programmée avec le chef daïra de M’Chedallah pour tenter de trouver des solutions aux problèmes posés par les protestataires.