Des citoyens du quartier Vilghoughen du chef-lieu de la commune d’Aghbalou, 50 km à l’est de Bouira, ont fermé hier matin le siège de leur APC.

Les protestataires, plus d’une centaine de personnes, réclamaient l’amélioration de leurs conditions de vie. De nombreux problèmes ont été soulevés. Entre autres, la pénurie d’eau potable, qui dure depuis 4 ans, la dégradation avancée du réseau routier, la vétusté du réseau électrique et l’inexistence de l’éclairage public, etc.

Le branchement des foyers à l’unique réseau d’assainissement n’est pas encore entamé. «Les nombreux rapports et requêtes que nous avons adressées aux différents responsables à tous les niveaux n’ont donné aucun résultat. Les promesses qui nous ont été faites il y a des années sont restées lettre morte», diront les protestataires.

Ce n’est pas la première fois que les habitants de ce quartier manifestent devant le siège de leur APC. «Si le wali de Bouira n’intervient pas cette fois-ci, le siège de l’APC demeurera fermé. Nous sommes déterminés à arracher nos droits», insistent à dire les meneurs de la protestation.