Bouira : Démantèlement d’un réseau international de trafic de véhicules

La Brigade de recherche et d’investigation (BRI) de la sûreté de wilaya de Bouira a démantelé, en fin de semaine dernière, un réseau international spécialisé dans la contrebande et le trafic des véhicules. Le coup de filet s’est soldé par l’arrestation de 58 éléments composant le réseau, âgés entre 22 et 80 ans, dont des agents administratifs et d’APC, issus de plusieurs wilayas du pays. L’opération a aussi permis la saisie de 18 véhicules de différentes marques, immatriculées à l’étranger et en Algérie. La bande de malfaiteurs activait au niveau des wilayas de Bouira, M’sila, Oran, Béjaïa, Ouargla, Chlef et Bordj Bou Arréridj. Le mode opératoire du réseau consistait à faire entrer en Algérie des véhicules usagés, principalement en provenance de France et d’Allemagne, et procéder ensuite à la falsification de tous leurs documents, et ce, avec la complicité d’agents au niveau des APC. La deuxième étape consistait à trafiquer les numéros de châssis des voitures, puis à les mettre en vente sur le marché des véhicules.

Les membres du réseau ont été présentés devant le procureur de la République à Bouira pour les chefs d'inculpation de «constitution d'une organisation criminelle transfrontalière, contrebande, faux et usage de faux de documents administratifs, usurpation d'identité, abus de fonction, contrefaçon des sceaux et cachets officiels ».