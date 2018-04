Bouira : De nombreux projets en stand-by

Réagissez

Les travaux de réalisation du nouveau siège de la wilaya sont suspendus depuis six mois

Les pouvoirs publics ont financé des chantiers avec une enveloppe globale de 15 milliards de dinars durant les dix dernières années.

Les autorités locales de la wilaya de Bouira sont confrontées à un sérieux problème. L’achèvement des projets, tous secteurs confondus, se pose avec acuité. Plusieurs chantiers sont à l’arrêt depuis des mois. Les exemples sont légion. Dans cette wilaya, les entreprises retenues pour la réalisation des programmes de développement local sont asphyxiées financièrement, en raison des retards dans le paiement de leurs situations financières.

La reprise des travaux n’est pas pour demain. Lancés dans la précipitation, des projets sont laissés à l’abandon. Le taux d’avancement des travaux concernant certains projets structurants ne dépasse pas les 50%. Par ailleurs, c’est l’acquisition des équipements qui pose aussi problème, à l’image des structures relevant du secteur de la santé et de l’administration.

Parmi les cas illustrant la gestion jugée hasardeuse des deniers publics, on cite le projet de réalisation d’un nouveau siège de l’administration de la wilaya. Les travaux sont suspendus depuis plus de six mois. La réalisation de cet important édifice, lancé en 2013, accuse un retard énorme. L’enveloppe dégagée par les pouvoirs publics pour ce projet avoisine les 180 milliards de centimes.

Les demandes de lettres de crédit formulées par les autorités locales pour l’achèvement du chantier en question, ainsi que d’autres, sont restées sans suite. Confrontés à une crise financière pénalisante, les pouvoirs publics ont décidé de geler les programmes de construction.

Dans la wilaya de Bouira, le nombre de chantiers gelés est important.

Il a fallu des mois pour que les autorités locales puissent arracher une enveloppe pour financer des travaux de réfection d’une partie du tronçon du CW127 reliant Bouira à El Hachimia. Par ailleurs, ce sont des dizaines d’opérations d’aménagement lancées à travers plusieurs communes de la wilaya qui ne sont pas encore achevées.

Dans la ville de Bouira, les autorités locales ont même procédé à la réception des projets, alors que les travaux ne sont pas totalement achevés. C’est le cas de l’opération visant la réhabilitation du square baptisé au nom de l’un des héros de la Révolution, le colonel Si El Haouès, qui a été livré avec beaucoup de lacunes. Une année après la livraison du projet, le site se trouve dans une situation lamentable.

D’importantes enveloppes ont été pourtant injectées dans le cadre des aménagements urbains. Les autorités locales ont financé des chantiers à hauteur de 15 milliards de dinars durant les dix dernières années. Des chefs-lieux de commune, notamment les localités situées en zones de montagnes, sont complètement délaissés. Même situation au niveau de certains quartiers et cités de la wilaya. Le décor ne reflète pas celui d’une ville moderne. Les chantiers visant la réhabilitation de ces quartiers sont abandonnés.