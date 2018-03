Bouira : Cri de détresse des handicapés

Réagissez

En dehors de la Journée qui leur est consacrée, les...

La précarité sociale touche de plus en plus de handicapés qui réclament une meilleure attention de la part des pouvoirs publics.

Les handicapés de la wilaya de Bouira interpellent les pouvoirs publics pour une prise en charge effective de leurs doléances. Dans une lettre ouverte qu’ils ont adressée aux différentes autorités, les handicapés dénoncent la marginalisation dont ils font l’objet. «Les administrations publiques ont privé les handicapés des droits que les lois de la République leur ont garanti. Nous sommes toujours marginalisés.

La plupart des citoyens ayant des besoins spécifiques ne font pas partie des listes des bénéficiaires des opérations de distribution des logements sociaux et des locaux commerciaux», lit-on dans le document. Des représentants de cette frange de la société à Bouira font savoir que des dizaines de handicapés vivent dans la précarité. «La plupart des handicapés nécessiteux quémandent dans les rues et les mosquées. La célébration de nos journées nationales et internationales ne dépasse pas le cadre protocolaire», ont-ils indiqué.

Dans leurs revendications, les handicapés réclament en premier lieu des logements sociaux et des locaux pour l’exercice de leurs métiers. Rekab Jabri Tahar, handicapé moteur, père de famille, vit depuis plusieurs années dans un garage qu’il a loué à Bouira. «Mon dossier de demande d’un logement social date de l’année 2005. Malheureusement, il est resté sans suite. Finalement, en 2015, j’ai découvert que ce dossier avait tout simplement disparu.

Pire que cela, on m’a accusé de trafic et j’ai dû dépenser de grandes sommes d’argent pour me défendre. La justice a tranché en ma faveur, mais sans que je sois indemnisé», déplore-t-il. Idem pour Bahmed Arezki, cordonnier handicapé qui n’a pas bénéficié d’un local pour exercer son métier et nourrir sa famille.

«Mon dossier de demande d’un local a été déposé il y a 13 années, mais demeure sans suite. Le même sort pour ma demande d’un logement social qui remonte à 2007. Ma carte Chifa m’a été bloquée faute de payement du montant des cotisations estimées à 45 000 DA que je ne peux verser. Pour renouveler ma carte d’artisan, je dois aussi payer la somme de 17 millions de centimes à la Casnos», poursuit-il.

Les charges financières qui pèsent sur Arezki sont énormes. Tous les deux mois, il doit débourser 18 000 DA pour l’achat d’un médicament pour atténuer les douleurs au niveau de ses jambes. «Mon handicap a été causé par un vaccin périmé. Pour guérir, il me faut des interventions chirurgicales et des soins d’un montant de 500 millions de centimes.

Vu ma situation, il m’est impossible d’avoir cette somme», regrette notre interlocuteur. Les handicapés fonctionnaires s’estiment aussi lésés dans leurs droits, notamment pour le départ à la retraite. «L’ex-ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale avait déclaré que les personnes aux besoins spécifiques ouvrent droit à une pension de retraite après 15 années de service.

J’en suis à ma 25e année et je travaille toujours malgré mon handicap. Ma demande de retraite a été refusée», dira Lahlou Ait Bouabdallah, fonctionnaire à Bouira. Dans leurs revendications, les handicapés de Bouira interpellent également les pouvoirs publics pour revoir à la hausse la pension de 4000 DA.