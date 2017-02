Bouira : Cinq terroristes abattus à Ahnif

Réagissez

Cinq terroristes ont été éliminés au cours d’une opération de ratissage menée par les troupes de l’ANP dans les maquis de la commune d’Ahnif, à l’est de Bouira, a-t-on appris hier de source sécuritaire.

Les membres du groupe armé ont été éliminés au cours d’un violent accrochage dans la nuit de mardi à hier mercredi, a précisé une source sécuritaire, en soulignant que cette opération a été menée sur la base d’informations faisant état du passage d’un groupe terroriste dans la région. D’importants moyens humains et matériels ont été déployés par l’armée qui a bouclé tout un périmètre. L’opération a été supervisée par un haut gradé de l’ANP. Les militaires ont récupéré un important lot d’armes de guerre sur les corps des terroristes abattus.

Cette opération de qualité est toujours en cours et s'est déjà soldée par la récupération de cinq pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, d'une quantité de munitions et divers objets. Les cadavres des sanguinaires ont été acheminés vers l’hôpital de M’chedallah pour identification. Nos sources ont révélé que les membres du groupe mis hors d’état de nuire seraient les mêmes éléments qui rodaient dans les parages et qui avaient dressé plusieurs faux barrages, délestant les automobilistes de leurs biens.