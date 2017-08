Bouira : bilan des feux de forêt à Maâla

Réagissez

En plus d’une trentaine de personnes évacuées vers les hôpitaux à cause des brûlures et de l’asphyxie, le feu de forêt, qui s’est déclenché lundi dernier sur les hauteurs de la commune de Maâla, à l’ouest de Bouira, a causé de gros dégâts matériels. Selon le bilan établi par la direction de la Protection civile de Bouira, quelque 110 ha de maquis et de forêt sont partis en fumée. L’incendie ravageur qui s’est propagé pendant deux jours a causé des dommages au niveau des habitations. En effet, une vingtaine de maisons en dur et d’autres précaires ont été atteintes par les flammes. Les pertes sont colossales, notamment pour l’arboriculture. Les feux ont détruit 4000 arbres fruitiers, selon les estimations de la Protection civile. L’on compte aussi des pertes parmi le cheptel. Sept hangars d’élevage (ovin, bovin et poulaillers) contenant 17 têtes d’ovin et 6 têtes de bovin ont été calcinés. Une douzaine de ruches d’abeilles aussi ont été atteintes par les flammes. Le rapport de la Protection civile évoque également des difficultés rencontrées lors de son intervention. Il s’agit notamment de l’inexistence des chemins d’accès ou de leur inaccessibilité. Les causes de l’incendie ne sont pas encore déterminées.