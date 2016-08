Bouira : Arrêt de travail à l’hôpital

Réagissez

Le personnel paramédical de l’établissement hospitalier Mohamed Boudiaf de Bouira a observé, hier, un arrêt de travail pour dénoncer la détérioration des conditions de travail et de sécurité.

En effet, une dizaine d’infirmiers se sont rassemblés devant l’administration de l’EPH pour alerter, encore une fois, les responsables afin de prendre toutes les mesures qui s’imposent et assurer un minimum de sécurité, surtout au niveau du service des urgences, qui a enregistré plusieurs cas de dépassements et même d’agressions. Le dernier remonte à la nuit du 22 au 23 juillet quand une infirmière a fait l’objet d’une agression verbale et physique de la part de l’accompagnateur d’une patiente, a déploré la section syndicale dans un communiqué.

Les protestataires s’élèvent contre la détérioration des conditions de sécurité au sein de la structure sanitaire. Le personnel paramédical est confronté quotidiennement à des cas d’agression, ajoute la section syndicale dans sa requête adressée aux pouvoirs publics. Les syndicalistes déplorent également le mutisme des responsables de l’hôpital, pourtant avisés, mais qui n’ont pas daigné prendre les mesures nécessaires en procédant au renforcement de la sécurité au niveau du service des urgences.