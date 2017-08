Bouira : 814 logements pour 20 000 demandes

Réagissez

Annoncée pour la fin du mois de juillet dernier, la liste des bénéficiaires des 814 logements sociaux de la commune de Bouira, n’est pas encore rendue publique, au grand dam de milliers de postulants.

«Le report de l’affichage de la liste en question est dû au retard accusé dans le traitement d’un nombre important de demandes déposées», a-t-on précisé à la commission de daïra en charge du dossier, en révélant que le nombre de demandes de logement enregistré avoisine les 20 000. Notre source a révélé que la commission a été chargée uniquement d’étudier les demandes enregistrées au 31 décembre 2015. «Nous avons étudié 11 597 dossiers. Toutes les enquêtes concernant les postulants ont été faites et clôturées», a indiqué un membre de ladite commission.

On précise aussi que les citoyens ayant formulé des demandes après l’année 2015 ne sont pas concernés par l’attribution prochaine des 814 logements sociaux réalisés au niveau du nouveau pôle urbain du chef-lieu de wilaya. Les chantiers au niveau du site en question ont accusé un retard énorme. Les entreprises de réalisation expliquent ce retard par «le non-paiement des situations financières et la cherté des matériaux de construction, notamment le ciment». Pourtant, les autorités locales se sont engagées à livrer ces logements avant la deuxième quinzaine du mois de septembre prochain. L’actuel wali de Bouira a rassuré récemment, dans une déclaration à la presse, que «les listes sont prêtes et que l’opération d’attribution ne tardera pas.

Le plus important est que les logements à attribuer aux citoyens soient habitables avec toutes les commodités». Les services concernés par l’attribution prochaine des 814 logements sociaux de la commune de Bouira ont notifié par écrit leur rejet des demandes qui ne répondent pas aux critères requis pour l’obtention d’un logement social, dans un souci «de donner plus de légitimité et de transparence à l’étude des dossiers. Nous avons rejeté plus de 4000 demandes et environ 2000 notifications ont été envoyées», a précisé le même responsable.