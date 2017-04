Bouira : 27% des routes communales sont impraticables

Réagissez

Les routes communales de la wilaya de Bouira sont dans un état de délabrement avancé. C’est ce que relève un récent rapport de la Direction des travaux publics (DTP). Sur les 1820 km de routes communales, près de 300 km sont détériorés, soit un taux de 27%.

Le reste est plus ou moins en bon état, selon le même rapport. Par ailleurs, sur un total de 2995 km de routes nationales, chemins de wilaya et routes communales, 665 km sont en mauvais état, soit un taux de 22%. Cependant, le rapport en question ne donne aucune explication sur les causes de la détérioration de l’état du réseau routier.

Dans plusieurs communes, des routes ont été réalisées, mais n’ont pu tenir que quelques mois, voire quelques semaines, avant de se dégrader complètement. C’est le cas du CW 12, à Ath Mansour, 40 km à l’est de Bouira, qui n’a pas résisté plus d’une dizaine de jours après sa réception.

Des questions se posent quant à la nature des contrôles qu’effectuent les services concernés de la DTP sur le terrain. A titre d’exemple, le boulevard communal de la municipalité de Chorfa, réalisé en 2014 par la direction de l’urbanisme, connaît une dégradation avancée.

Le P/APC de Chorfa a même refusé de signer le procès- verbal de réception du projet. Dans d’autres communes, des routes ont été réalisées avant le passage des différents réseaux d’AEP, gaz, etc.

L’autre scandale qui a fait tache d’huile est celui de l’autoroute Est-Ouest. Plus d’une trentaine de kilomètres du tronçon de Bouira ont été refaits à coups de milliards de dinars à cause d’anomalies survenues après sa mise en service. Même les travaux de mise à niveau laissent à désirer. C’est le cas notamment pour le tronçon traversant la commune d’El Esnam, à 5 km à l’est de Bouira.

Plusieurs crevasses sont apparues sur la nouvelle chaussée. Par ailleurs, le nombre de projets de routes, dont bénéficie la wilaya de Bouira, est en constante baisse, passant de 114 lors du quinquennat 2005-2009 à seulement 6 opérations pour le quinquennat 2015-2019.