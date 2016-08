Bechloul (Bouira) : Les ouvriers des travaux publics en grève

Réagissez

Les ouvriers de la subdivision des travaux publics de la daïra de Bechloul (STP) sont en grève. Ils réclament le départ de leur subdivisionnaire accusé d’«abus d’autorité».

Dans une requête adressée au directeur des travaux publics de la wilaya de Bouira, les protestataires ont qualifié leur situation de «cauchemardesque».

Dans leur pétition, les grévistes signalent : «Le subdivisionnaire ne cesse de nous humilier, d’user d’un langage vulgaire et même d’utiliser la violence physique. Il y a lieu de signaler aussi de nombreuses retenues sur salaire et sur les primes de rendement, et ce, sans prendre en considération nos faibles revenus mensuels». Dans ce document adressé à la tutelle, ils affirment : «Malgré les efforts sur le terrain et le dévouement, le comportement du subdivisionnaire envers nous reste inchangé.»

Les ouvriers de la STP de Bechloul lancent un appel urgent aux responsables du secteur des travaux publics de la wilaya de Bouira

afin d’intervenir dans les plus brefs délais.