Bechloul (Bouira) : L’ancien village inaccessible

La route menant de la commune de Bechloul, 20 km à l’est de Bouira, vers l’ancien village Tizoughar, est impraticable.

Cette région, qui fut le potager de la municipalité de Bechloul et ses environs, est de plus en plus abandonnée. Les propriétaires des terrains agricoles à Izoughar sont obligés de parcourir au moins 20 km pour arriver à leurs champs et oliveraies. Le raccourci existant déjà a été englouti lors de la réalisation du barrage hydraulique de Tilesdit. «Pour arriver à Tizoughar à partir de Bechloul, il faut contourner le barrage hydraulique de Tilesdit jusqu’aux frontière du village Slim, puis emprunter un long chemin dégradé.

En hiver, même les véhicules ne peuvent pas y accéder», diront des villageois. Ces derniers se demandent que devient le projet d’aménagement d’une nouvelle route moins distante vers Tizoughar. Depuis des années, rien n’a été concrétisé. Las d’attendre les promesses des autorités, la population de Bechloul a organisé un volontariat pour l’aménagement d’environ 7 km de la piste à la rentrée de Tizoughar.

Aghbalou : Le Télé-centre dépourvu d’Internet

Le centre de formation par internet (télécentre) de la localité d’Ivahlal, relevant du CFPA d’Aghbalou, n’est pas raccordé au réseau de la fibre optique. Pourtant, le réseau passe à quelques 200 mètres de la structure en question. Pour un bon fonctionnement, une connexion internet haut débit est indispensable.

Malheureusement, le télécentre fonctionne toujours avec la technologie du VSAT, qui est actuellement dépassée. «Nous avons déposé une demande pour un raccordement au réseau de la fibre optique. Nous attendons toujours une réponse de la part de l’Actel de M’Chedallah», dira Idir Chachoua, directeur du CFPA d’Aghbalou.

Chaque année, le télécentre d’Ivahlal forme des dizaines de stagiaires, pour la plupart des femmes au foyer, étudiants, élèves, etc. Il permet, entre autres, de les familiariser avec l’outil internet et l’informatique. Cette structure est l’unique au niveau de la wilaya de Bouira et à l’échelle nationale on compte seulement huit télécentres. «C’est un acquis à valoriser pour les populations isolées de l’est de la wilaya de Bouira.

Nous avons d’autres nouvelles formations à proposer. Nous souhaitons que les moyens de transport mis à la disposition des stagiaires par l’APC d’Aghbalou, continuent à assurer les navettes», dira le même responsable.