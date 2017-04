Réagissez

L’association Assirem de la commune de Bechloul, 20 km à l’est de Bouira, a organisé vendredi dernier une campagne de nettoyage et de plantation d’arbres au niveau du chef-lieu communal. De nombreux citoyens, des responsables locaux, des pompiers, des adhérents, des scouts, ainsi que des policiers ont été associés pour la réussite de cet événement. «C’est une journée de volontariat pour le nettoyage de la ville de Bechloul et une campagne de plantation dans la même commune. Cette activité entre dans le cadre du programme de l’association. Nous avons installé des corbeilles et des poubelles à travers tous les quartiers de la ville. Nous avons aussi planté une centaine d’arbres. Notre unique objectif est de protéger l’environnement et sensibiliser les citoyens sur l’importance de le préserver », dira Djâafar Belhareth, président de l’association Assirem.

Ce dernier souligne que certaines corbeilles ont été acquises par l’association et d’autres leur ont été offertes par l’APC de Bechloul. «Il suffit juste de lancer une action pour que la population y adhère entièrement. Cela crée de l’ambiance et incite les gens à s’impliquer dans l’effort de préservation de leur milieu», note M. Belhareth.