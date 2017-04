Ath Mansour : Un projet de pont aux oubliettes

Réagissez

Le projet de réalisation d’un pont reliant la commune d’Ath Mansour à Raffour (commune de M’Chedallah), tarde à se concrétiser.

Pourtant, cette infrastructure a été programmée dans les projets sectoriels de la wilaya de Bouira depuis plus de huit ans. Il serait un axe routier pour les citoyens des trois communes d’Ath Mansour, M’Chedallah et Chorfa via l’oued Sahel. «La réalisation de ce pont désenclaverait les populations des trois communes. Il sera un accès facile et économiserait le temps pour les automobilistes et les piétons», dira un habitant d’Ath Mansour.

Actuellement, ce n’est qu’après le tarissement de l’oued Sahel que les automobilistes peuvent y accéder sans danger. Sinon, pour rejoindre la commune de Chorfa à partir d’Ath Mansour, un automobiliste doit impérativement passer par M’Chedallah et Raffour via les RN 5 et 15. La réalisation du projet du pont de l’oued Sahel facilitera l’accès aux résidents de la nouvelle cité des 500 logements AADL projetée à Aharrache, à Raffour.