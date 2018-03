Réagissez

La réalisation d’un échangeur sur la pénétrante Béjaïa-Bouira au niveau de la commune d’Ath Mansour, à 45 km à l’est de Bouira, tarde à se concrétiser.

Selon un élu de la même municipalité, il ne reste environ que 10 m de chaussée à réaliser pour relier l’ouvrage à la RN5. «Les travaux sont à l’arrêt depuis près d’une année à cause de la contrainte du déplacement des deux réseaux du gaz et de la fibre optique. Nous avons déjà saisi les autorités de la wilaya, ainsi que les responsables des entreprises SDC Bouira et d’Algérie Télécom dont relèvent ces réseaux.

Ils nous ont promis de procéder au déplacement de ces réseaux dans les plus brefs délais. Malheureusement, ces promesses sont restées lettre morte», dira-t-il. Des milliers d’usagers de la route, surtout de gros tonnage, sont contraints d’emprunter la RN5 et de dévier ensuite jusqu’à l’échangeur de Tamellaht, distant de plusieurs kilomètres au sud de le commune d’Ahnif pour rejoindre l’autoroute Est-Ouest.