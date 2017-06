Ath Mansour : Désagréments des carrières d’agrégats

Réagissez

Après une accalmie de quelques mois, l’usage abusif d’ explosifs dans les carrières d’agrégats de la commune d’Ath Mansour, à 40 km à l’est de Bouira, a repris.

Le retentissement des détonations entendues jeudi dernier a été si fort que toute la région d’Ath Mansour et ses environs ont vibré. «La montagne séparant les exploitations d’agrégats et les agglomérations de la commune est défigurée. Ce rempart naturel disparu, rien n’empêche actuellement les effets des détonations d’atteindre le centre-ville d’Ath Mansour et ses environs», regrette un habitant de Taourirt, chef-lieu d’Ath Mansour. Pour rappel, une protestation devant le siège de l’APC Ath Mansour a eu lieu en octobre 2016. Les manifestants ont exigé la réduction de la quantité des explosifs utilisée dans les carrières et l’installation de filtres pour protéger la population des effets de la poussière.

Une réunion a été tenue entre les représentants de la société civile, les élus locaux et le chef daïra de M’Chedallah pour trouver des solutions au problème. Cependant, toutes les promesses n’ont pas été respectées par les propriétaires des carrières d’agrégats.