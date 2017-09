Réagissez

L’association Tagrawla, de la commune d’Ath Lakser (30 km au sud de Bouira), a distribué, au début de la semaine en cours, environ 4000 livres et manuels scolaires et parascolaires au profit des élèves issus de familles démunies. A l’initiative de cette association, les manuels scolaires, tous paliers confondus, ont été remis gratuitement aux écoliers, a indiqué son président, Hammal Rachid, en ajoutant qu’un appel à la solidarité a été lancé à travers la commune afin de récolter le maximum de livres scolaires. Notre interlocuteur a souligné que l’opération se poursuit toujours. Le but recherché par cette action est d’inculquer aux enfants l’amour de la lecture et surtout les valeurs de solidarité. L’action a été accueillie avec beaucoup de satisfaction par la population locale, d’autant plus qu’elle vise à aider, en ce début de rentrée, les écoliers des familles pauvres. «Les citoyens peuvent déposer leurs dons au niveau de la salle polyvalente du chef-lieu communal», a-t-il encore appelé, invitant aussi les élèves à offrir leurs livres scolaires et parascolaires utilisés l’année passée aux écoliers qui en ont besoin.