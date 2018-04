Réagissez

Le projet visant l’alimentation des foyers de la commune d’Ath Laâziz, au nord de Bouira, en eau potable à partir du barrage Tilesdit, dans la commune de Bechloul, a été enfin relancé.

L’annonce a été faite par le directeur des ressources en eau, à l’occasion des travaux d’une session de l’APW consacrée au secteur de l’eau et à l’investissement. Le responsable a déclaré que la deuxième tranche du projet, d’un budget de 150 millions de dinars, a été mobilisée par les pouvoirs publics et l’entreprise sera désignée prochainement.

Les villageois de cette région nichée sur les hauteurs de Bouira souffrent depuis des années de pénurie d’eau potable. Les citoyens se retrouvent obligés de recourir à l’eau de source ou à l’achat de citernes d’eau à raison de 2000 DA l’unité, et ce, même en période de pluie, ont témoigné de nombreux villageois, dénonçant le retard accusé dans la concrétisation de ce projet.

Dans la wilaya de Bouira, l’eau se fait de plus en plus rare à travers plusieurs localités. Selon toujours le même responsable, 11 communes souffrent de pénurie d’eau, et ce, en dépit de la mobilisation des ressources hydriques.