Les habitants de la localité Chekouh, relevant de la commune d’Ath Laâziz, au nord de Bouira, se plaignent de la dégradation de la route desservant le village au CW 05.

La chaussée, longue de 3 km, est impraticable, causant ainsi des désagréments aux usagers. Les villageois ont indiqué que cette situation est due essentiellement aux glissements de terrains survenus depuis des années.

«La route risque d’être coupée à la circulation automobile à différents endroits. Nous avons interpellé les autorités locales afin de procéder au traitement des affaissements de terrain, mais aucune suite ne nous a été donnée», a-t-on dénoncé.

Le chemin en question n’a jamais bénéficié de travaux de réhabilitation, et ce, depuis des années. «Les responsables locaux se sont engagés pour la réhabilitation et le traitement des zones de glissement mais sans suite», ont-ils déploré, en interpellant le premier responsable de la wilaya et également le P/APW afin de remédier à cette situation pénalisante.