L’installation anarchique des ralentisseurs sur le chemin de wilaya n°05, reliant les deux communes d’Ath Laâziz et Bouira, a suscité l’ire des usagers.

Très mal conçus par des habitants, l’implantation de ces «dos-d’âne» a fait réagir notamment les transporteurs qui ont menacé de recourir à d’autres actions de protestation, et ce, après avoir observé au cours de la semaine passée, plusieurs jours de grève. Quelques ralentisseurs ont été enlevés, mais les désagréments persistent toujours, a-t-on précisé.

«Au chef-lieu communal, une dizaine «d’obstacles» a été érigée par les citoyens eux-mêmes, et ce, sans la moindre autorisation des services concernés», s’est exclamé un transporteur de voyageurs. Le recours à l’installation de ces ralentisseurs vise à protéger surtout les écoliers des accidents de la route, en raison notamment de l’excès de vitesse auquel s’adonnent de nombreux chauffards.

Néanmoins, ces ralentisseurs nécessitent le respect des normes et surtout ils doivent être installés par les services des travaux publics.

«Nous avons sollicité l’APC et la subdivision des travaux publics afin d’installer des plaques de signalisation avertissant les usagers de réduire la vitesse à l’approche des écoles et des habitations, mais nos doléances sont restées lettre morte», a regretté un villageois.