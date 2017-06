Animation nocturne : Au rythme des galas artistiques

Réagissez

La maison de la culture Ali Zamoum de Bouira a concocté un programme pour l’animation des soirées ramadanesques à travers le territoire de la wilaya. Cette année, c’est la musique et le chant qui sont à l’honneur. De grandes figures de la chanson algérienne et dans divers styles sont à la rencontre de leurs fans. Entre autres, Abdelkader Chaou, Akli Yahiaten, Boualem Boukacem, Kaci Boussad, Aziouz Raïs, Nadia Benyoucef et autres. Beaucoup d’autre jeunes stars de la chanson se produiront dans les différentes structures de la culture, et ce, jusqu’au 22 du mois courant. Dans les autres localités, c’est le mouvement associatif qui se charge des activités artistiques et culturelles. C’est l’exemple de l’association Tussna, de la localité de Raffour, commune de M’Chedallah, dans l’est de Bouira, qui organise sa 4e édition du tournoi du jeu d’échecs au niveau du centre culturel Matoub Lounès.