Deux semaines se sont écoulées depuis la rentrée des classes et les cantines scolaires ne sont pas encore opérationnelles surtout dans les établissements situés en zone rurale.

C’est le cas du CEM Benmahfoud Mohamed, de la localité de Sidi Yahia, perchée sur les hauteurs de la commune de Aïn Bessem, où la cantine scolaire n’a pas encore ouvert ses portes. Le boycott des fournisseurs serait à l’origine du retard accusé dans l’ouverture de la cantine en question.

La fermeture du réfectoire a suscité colère et indignation des parents d’élèves qui ont décidé d’aviser la direction de l’éducation sur ce problème. «Nos enfants sont scolarisés dans des conditions pénibles, liées surtout à la fermeture de la cantine même durant l’année scolaire, ainsi que le problème de transport scolaire et de chauffage dans les classes», déplorent-ils.

Il est utile de préciser que la fermeture des cantines scolaires en ce début de l’année scolaire risque de pénaliser les élèves à travers les 45 communes de la wilaya. Des fournisseurs ont d’ores et déjà affiché un refus catégorique d’alimenter les réfectoires en denrées alimentaires (pain et viandes), pour cause de non-paiement de leurs factures précédentes.

Des élus ont dénoncé cet état de fait en interpellant à l’occasion d’une rencontre traitant de la rentrée scolaire le premier responsable de la wilaya. L’absence des économes, des proviseurs et d’un encadrement pédagogique à travers bon nombre d’établissements scolaires sont autant de facteurs présageant une année scolaire rude pour les élèves.