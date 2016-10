Aghbalou : Réseau routier délabré

Réagissez

Le réseau routier des villages de la commune d’Aghbalou, 50 km à l’est de Bouira, est impraticable. C’est le cas notamment pour les villages d’Ighil Azem, Ivahlal et Selloum. Les rudes conditions climatiques, qui caractérisent ces bourgades perchées à près de 1000 m, ont accentué le rythme de dégradation des routes. Le peu qui restait du bitume a été complètement détérioré après les travaux de raccordement au réseau du gaz naturel.

«Toutes nos routes sont dangereuses. Pour nos déplacements, nous devons effectuer un long détour via la RN15», dira un transporteur de marchandises d’Ighil Azem. La RN15, qui traverse le village Selloum, connaît aussi une forte dégradation, surtout après le passage du réseau du gaz naturel et de la fibre optique. L’étroitesse de ce tronçon routier rend la circulation automobile de plus en plus difficile. «Deux grands véhicules ne peuvent plus se croiser. Il ne reste rien de cette route qui est souvent fréquentée, que ce soit pour se rendre au chef-lieu communal d’Aghbalou, ou à la wilaya de Tizi Ouzou», déplore un riverain de la RN15 à Selloum.

Contacté à ce sujet, le P/APC d’Aghbalou explique que le retard dans l’aménagement du réseau routier des villages est dû aux difficultés auxquelles fait face l’entreprise chargée du projet. «Finalement, nous nous sommes entendus avec cette entreprise pour le lancement des travaux d’aménagement à partir de la semaine prochaine. Pour ce qui est de l’aménagement des 3 kilomètres dégradés de la RN15, nous avons alerté à plusieurs reprises la direction des travaux publics de la wilaya de Bouira afin d’engager les travaux le plus vite possible» et nous attendons sa prise en charge.