Aghbalou : Le théâtre amazigh à l’honneur

C’est devenu une tradition à Aghbalou, à 50 km à l’est de Bouira. L’association des activités culturelles, Itran, de la commune d’Aghbalou, organise la 2e rencontre du théâtre amazigh, et ce, jusqu’au 24 du mois en cours.

Cette année, l’hommage est rendu à Hamida Aït El Hadj, dramaturge et metteur en scène, et au comédien Abdenour Azerradj. «La réussite de la première édition nous a donné le souffle pour continuer à promouvoir ces rencontres utiles à la consolidation de la culture et de la communion populaire de notre région. Malgré le manque des moyens, nous avons relevé le défi d’organiser cette 2e édition. Cette année, nous avons eu le soutien du wali de Bouira», dira Nacer Terrad, président de l’association. Dix troupes théâtrales venues de 6 wilayas : Bouira, Tizi Ouzou, Oran, Béjaïa, Oum El Bouaghi et Sétif, présenteront leurs pièces. Une aubaine pour un public admirateur de l’art dramatique. La 1re édition a suscité un fort engouement.

Des familles venant des quatre coins de la wilaya de Bouira, en plus de celles de la commune d’Aghbalou, ont apprécié les prestations des comédiens. «Nous voulons que cette rencontre théâtrale soit hissée au rang de festival national du théâtre amazigh. Nous voulons aussi le fixer ici à Aghbalou», souhaite notre interlocuteur.