Les habitants du quartier Vilghoughen, relevant de la commune d’Aghbalou, à 50 km à l’est de Bouira, crient à l’abandon.

Ce bourg regroupant une centaine de foyers est privé d’eau potable depuis 4 ans. «Nous disposons d’un réseau d’eau potable, mais cela fait 4 ans que les robinets son à sec. Nous avons protesté à plusieurs reprises et adressé des requêtes aux différents responsables pour réclamer l’eau. Mais en vain», déplorent les habitants de Vilghoughen, et de poursuivre qu’il y a 2 années de cela, les pouvoirs publics de la wilaya de Bouira ont dépêché une seule fois un camion-citerne.

La route traversant le quartier Vilghoughen n’a pas été réaménagée depuis 1986, disent aussi les habitants. «Nous vivons dans une zone montagneuse et les conditions climatiques sont très rudes. Les routes se dégradent rapidement sous l’effet des pluies et de la neige. Il ne reste que des traces du chemin principal de notre quartier et son réaménagement tarde à se faire», disent-ils. L’éclairage public n’est plus fonctionnel. Le quartier Vilghoughen baigne dans le noir.

Le projet de réalisation des conduites d’assainissement n’est pas encore achevé. «Seul le réseau principal d’assainissement a été réalisé. Les branchements depuis les foyers n’est pas entamé», regrettent encore les habitants de Vilghoughen qui ne savent plus à quel saint se vouer.