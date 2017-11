Aghbalou : Glissements de terrain à Selloum

Réagissez

Les villageois de Selloum, relevant de la commune d’Aghbalou, à 55 km à l’est de Bouira, souffrent des affaissements de terrains. A chaque averse, les habitants restent sur le qui-vive. «Il y a eu 3 affaissements de terrain importants au niveau de notre localité. En 2003, en 2007 et le plus dangereux en 2015, où quatre habitations se sont effondrées. La catastrophe a été évitée de justesse. Même la RN15, qui traverse le village, a été partiellement endommagée», diront des habitants de Selloum. En 2015, sur ordre de l’ex- wali de Bouira, une commission d’inspection a été dépêchée sur les lieux pour constater les dégâts et prendre des mesures. Cependant, à ce jour, les sinistrés n’ont pas été dédommagés et les dégâts non réparés. «Nous réclamons une étude technique pour cerner le phénomène des affaissements de terrain dans notre localité et engager des travaux en urgence. Le laisser-aller des autorités locales et des pouvoirs publics a trop duré», dénonce-t-on.