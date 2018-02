Réagissez

Les habitants de la localité d’Aghbalou réclament un renforcement des installations électriques pour enrayer le problème des chutes de tension.

Les habitants de Takerboust, chef-lieu de la commune d’Aghbalou, sise à 55 km à l’est de Bouira, endurent depuis des années ce qu’ils qualifient de défaillances en matière d’alimentation en électricité. «Je reçois chaque jour des citoyens en colère à cause de cette situation. Des chutes de tension quotidiennes, des câbles électriques usés en plusieurs endroits... Il y a aussi des pylônes inclinés et qui peuvent tomber à n’importe quel moment. Face à toutes ces carences, Sonelgaz nous a tourné le dos», dira Nacer Hamoum, P/APC d’Aghbalou.

Pour lui, le problème ne date pas d’hier. En 2008 déjà, un mouvement de protestation avait été enclenché par les habitants de Takerboust pour revendiquer une amélioration et un renforcement du réseau électrique. La même année, une réunion avait été tenue entre des représentants des citoyens de la municipalité, le P/APC, le chef de daïra, le chef de l’agence de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (SDC) de M’chedallah, ainsi que des représentants de la direction de l’énergie et des mines de la wilaya.

Dans le procès-verbal de la réunion, les pouvoirs publics avaient promis de prendre en charge toutes les revendications. Il a été question de la pose de nouveaux supports électriques, la réalisation d’un réseau en torsadé et le remplacement de 3 transformateurs de faible puissance par d’autres plus puissants.

Les responsables avaient promis aussi la réhabilitation du réseau de la basse tension du chef-lieu communal, ainsi que la prise en charge des supports électriques représentant un danger, notamment au niveau des quartiers Alma, Timizav et Thala Kouchah. «Malheureusement, dix années sont passées et les mêmes problèmes persistent.

Dans certains foyers, il n’est possible de regarder la télé que tard la nuit. Lorsqu’il vente ou qu’il neige, les citoyens encourent un grand danger car il y a des fils électriques qui se touchent. L’intervention des techniciens de la SDC demeure lente. Même pour la relève des compteurs, les agents ne la font pas pour plusieurs abonnés», déplore le maire d’Aghbalou.

Selon lui, cette situation a poussé un bon nombre d’abonnés à ne plus payer leurs factures. «Nous avons adressé récemment un courrier au chef de daïra de M’chedallah dans lequel nous demandons une rencontre de travail en présence du wali de Bouira et des responsables de la SDC pour solutionner tous ces problèmes». Contactée à ce sujet, la chargée de communication à la SDC de Bouira rejette ces griefs.

Elle précise que la commune d’Aghbalou à elle seule détient 42,25 millions de dinars de créances non payées, soit 13% du total des créances dans la wilaya de Bouira. «Le non-recouvrement de ces dettes entrave l’exécution de nos projets», précise-t-elle. Le chef de division exploitation à la SDC a pour sa part énuméré les projets concrétisés à Takerboust.

«Les problèmes techniques ont été pris en charge juste après la réunion de 2008. Nous avons réalisé le bouclage ainsi que la réhabilitation de la moitié du réseau électrique de Takerboust. Nous avons réalisé une partie du réseau en torsadé. Ce qui reste sera inscrit dans les futurs programmes de la SDC». Le même responsable explique que les chutes de tension sont dues à la surcharge sur le réseau.

Quant aux pylônes électriques inclinés représentant un danger, c’est l’entreprise qui se chargera des travaux de redressement ou de remplacement, mais quand il s’agit du déplacement de ces supports, ce sont les demandeurs qui doivent payer les charges, détaille notre interlocuteur.