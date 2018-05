5 étudiants sous mandat de dépôt

Réagissez

Poursuivis pour les chefs d’inculpation de «séquestration», «outrage», «menace de mort» et «atteinte au bien de l'Etat», cinq étudiants de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira ont été placés sous mandat de dépôt, dans la soirée de dimanche dernier, par le juge d’instruction près le tribunal, a-t-on appris de source judiciaire.

Le parquet a également placé sept autres étudiants, dont deux filles, sous contrôle judiciaire. Ces derniers sont impliqués dans l’affaire de l’agression du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion des sciences commerciales survenue le 21 mars dernier. Les mis en cause dans ce «scandale» sont des membres de l’organisation estudiantine, l’Union nationale des étudiants algériens (Unea).

Plusieurs personnes, entre accusés, responsables de l’université et témoins, ont comparu devant le magistrat instructeur et les auditions se sont poursuivies jusqu'à une heure tardive de la soirée. Les mis en cause ont été, pour rappel, exclus par le conseil de discipline du campus universitaire pour une durée de deux ans.

Des enseignants adhérant au Cnes ont appelé récemment l’administration à agir et procéder à la fermeture des bureaux de ces organisations ouverts au niveau des facultés et qui «sont à l’origine des troubles et autres faits de violences survenus ces dernières années au niveau du campus».

Le doyen de la faculté en question a été, selon ses témoignages livrés aux services de sécurité, «pris en otage» et même humilié par «ses propres étudiants» membres de l’Unea. Pour s’extirper, l’enseignant a décidé de sauter dans le vide depuis le balcon de son bureau, situé au deuxième étage de l’immeuble abritant le siège de la faculté. Un huissier de justice qui s’est déplacé sur place aurait, selon nos sources, mentionné dans son rapport avoir constaté des bouteilles de boisson alcoolisée laissées à proximité du bureau du doyen. Cela renseigne sur la gravité des faits et les charges contre les accusés.

Evacué vers l’établissement hospitalier Mohamed Boudiaf, la victime s’en est sortie avec des fractures qui lui ont valu une incapacité de travail de 90 jours. Néanmoins, c’est l’attitude du recteur de l’université qui suscite des questionnements quant à l’application stricte des règlements régissant le fonctionnement du campus. En dépit des appels et des réclamations de la communauté au renforcement des dispositifs de sécurité, aucune mesure n’a été décidée par le responsable en question, à qui on reproche aussi de ne pas avoir fait appel aux services de l’ordre, pour intervenir et «libérer le doyen séquestré».

La «franchise universitaire», désignant ainsi le statut dont bénéficient les universités et selon lequel les forces de police ne peuvent y intervenir sans l’accord du premier responsable du campus, ne devrait pas être conçue aussi comme une «immunité».