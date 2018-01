Réagissez

Un espace d’exposition riche en symboles identitaires.

La présidente de l’association Afniq, Nora Oulebsir, voit dans cette manifestation «un combat culturel et

un moyen pour rapprocher les peuples amazighs de l’Afrique du Nord».

L’association culturelle et artisanale Afniq, de la wilaya de Béjaïa, ouvre le bal des festivités dédiées à la célébration de la fête du nouvel an amazigh, Yennayer 2968, en organisant la deuxième édition de «Yennayer, fête nord-africaine» et une caravane culturelle.

Cette manifestation culturelle se veut un espace où convergent les traditions des pays nord-africains scellés par le dénominateur commun de tamazgha. Loin des célébrations habituellement folkloriques, la présidente de l’association, Oulebsir Nora, y voit «un combat culturel», un moyen de partage, de rapprocher les peuples amazighs de l’Afrique du Nord et les coutumes et apprendre l’histoire et les expériences des peuples voisins dans le domaine de la préservation de la culture berbère.

A cet effet, «cette année, en plus de la disponibilité des associations issues de 18 wilayas sur les 24 invitées, nous avons eu l’honneur de recevoir une délégation tunisienne d’une dizaine de personnes, tous des membres associatifs, ainsi que des associations libyennes, qui totalisent 16 artisans», a déclaré Nora Oulebsir avant de regretter l’absence des Marocains et des Egyptiens qui ont rencontré, précise-t-elle, «des contraintes pour leur entrée en Algérie au niveau de leurs pays respectifs».

Ce qui est constaté, c’est que l’événement a pris de l’envergure lors de cette deuxième édition.

Les espaces dédiés à l’exposition dans les stands de la maison de la culture Taos Amrouche de Béjaïa ont été pris d’assaut par un public nombreux venu découvrir les objets et produits exposés. «L’édition de l’an dernier, malgré les maigres moyens dont nous disposions, a enregistré un écho positif auprès des associations et du public.

C’est ce qui nous a encouragés à améliorer les choses sur le plan organisationnel et mettre plus de variété, comme le maintien de la caravane culturelle, l’organisation de sorties touristiques à Gouraya et à Cap Carbon et d’envisager une clôture en apothéose par une parade le vendredi prochain». A noter qu’en plus de la participation de la DJS et de la direction de la culture de la wilaya, cette manifestation est sponsorisée par l’opérateur économique Tchin Lait de Candia.

Comme la plupart des citoyens, l’organisatrice a accueilli la nouvelle de l’officialisation de la journée de yennayer dans le calendrier des fêtes nationales avec satisfaction. Néanmoins, le chemin est encore long pour faire admettre et reconnaître cette culture dans sa dimension nord-africaine. Tel est l’objectif d’Afniq. Les conférences programmées à cette occasion traitent de l’histoire et du patrimoine des pays d’Afrique du Nord, de leurs coutumes et de la situation de la langue amazighe en Libye, Tunisie et Algérie, et les défis qui restent à relever pour sa promotion.

Au menu des conférences, l’association propose au public le thème «Tamazight en Libye, les grandes lignes», qui sera présenté aujourd’hui, mardi, par l’association Afkane pour le patrimoine et la culture amazighs (APCA). Des groupes musicaux seront également de la partie à l’image de la troupe targuie qui se produira aussi aujourd’hui et la troupe Double six, qui entrera en scène mercredi.

Celle-ci sera précédée par une conférence intitulée «Tamazight en Algérie, réalisations et défis», animée par Azerradj Idir.