Un nouveau secrétaire général de la wilaya a été installé la semaine passée par le wali de Béjaïa, Ouled Salah Zitouni. Il s’agit de Khaled Lekehal, qui exerçait la même fonction dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Au regard de son parcours, le nouveau SG doit connaître les problèmes de la population et les conditions de travail dans cette wilaya. M. Lekhel a, en effet, été à la tête de deux des plus importantes daïras à Béjaïa, à savoir Tichy en 1991 et Akbou en 1994, selon les données de la cellule de la communication de la wilaya. Après 6 années passées au secrétariat général de la wilaya de Béjaïa, Brahim Iddir, occupera le poste de son remplaçant dans la wilaya

de Bordj Bou Arréridj.