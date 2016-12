Réagissez

La wilaya de Béjaïa a été bien servie en visites ministérielles en 2016 : 16 en tout. Mais y a-t-il un avant et un après ces visites dites de travail ? Auront-elles servi à booster une wilaya dont le développement affiche un visage famélique à tous les niveaux ?

Le ministre de la Communication a été le premier à ouvrir le bal en janvier et on attend toujours une Maison de la presse pour les journalistes locaux. Le ministre de la Culture, lui, décroche la palme pour s’y être rendu trois fois, sans pour autant parvenir à concrétiser sa seule promesse solennelle, à savoir classer la maison des Amrouche au patrimoine culturel national.

Pour celui de la Jeunesse et des Sports, après deux visites, son secteur ne paye toujours pas de mine. Le ministre de l’Enseignement supérieur, qui a promis des jours meilleurs aux étudiants bougiotes, n’a pas fait mieux en ne parvenant même pas à résoudre le conflit du campus d’Amizour, pas plus que celui du Tourisme dont on attend toujours le déblocage des projets touristiques gelés. L’on pourrait dire de même de l’ex-ministre de l’Energie et des Mines, Salah Khebri, car depuis sa visite en avril, le projet de gaz avance toujours à allure d’escargot. Puis, les deux visites de Abderrahmane Benkhalfa, une fois en tant que ministre des Finances et une autre en tant que chercheur après son limogeage au bout d’une année de service, n’auront servi en somme qu’à tenter de convaincre l’opinion désabusée des bienfaits de l’austérité. L’on se demande, par contre, si les nombreuses doléances faites récemment par les agriculteurs locaux au ministre du secteur ne sont pas tombées comme d’habitude dans la sourde oreille.

L’on attend, par ailleurs, que des solutions soient apportées aux nombreux problèmes soulevés par les partenaires sociaux devant la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, lors de sa récente visite. En attendant, les choses vont bon train pour le ministre des Affaires religieuses, si on considère que la récente marche des alaouites au chef-lieu de la wilaya fait partie de son projet de reconquête de l’islam de Cordoue qu’il a promis en mai de lancer à partir de Béjaïa. En revanche, aucune trace du ministre des travaux publics. Il aurait pu nous dire un mot sur la pénétrante et sur tant d’autres projets en souffrance. Finalement, on se demande si ces visites, toutes dispendieuses et effectuées tambour battant, ne sont pas inutiles et ne sont en fin de compte qu’un moyen pour combler le vide laissé par la maladie du chef de l’Etat.