Réagissez

Une fillette de 8 ans et son papa, 39 ans, sont morts dans un tragique accident de la circulation survenu au milieu de l’après-midi de mercredi dernier sur la RN26, à hauteur du village Laâziv (Akbou). La catastrophe a été provoquée par une collision entre une voiture touristique et un minibus, où une autre fille, de 10 ans, passagère aussi de la voiture, a été grièvement blessée, et s’est retrouvée orpheline. Quelques passagers du minibus ont, quant à eux, subi de légères blessures et des chocs.