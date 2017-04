Vers la reprise des travaux de restauration

Réagissez

Le Bordj Moussa abritant un musée

A l’arrêt depuis plus de deux ans, les travaux de restauration engagés au niveau du Bordj Moussa sont sur le point de reprendre, à en croire le directeur de la culture de Béjaïa, Djamal Benahmed. «La direction est sur le point de rouvrir le dossier.

Les travaux ont démarré en 2013 et ont été arrêtés un an plus tard pour les besoins d’une urgence archéologique visant à examiner des vestiges découverts sur le site lors de l’entame des travaux de restauration».

En effet, lors d’une opération effectuée au niveau des fondations d’un mur de soutènement, les architectes en charge du suivi des travaux sont «tombés» sur des traces de ce qui pourrait appartenir au Palais de l’étoile. La découverte paraissait comme des assises du mur en question. A cet effet, les architectes ont sollicité le ministère de la Culture, qui a dépêché une équipe d’archéologues du Conseil national de la recherche archéologique (CNRA).

Ces derniers avaient conforté l’hypothèse des architectes intervenant sur le site, en approuvant l’importance de la découverte et en confirmant que ce sont des assises d’un mur qui pourraient éventuellement être les traces du Palais de l’étoile de la période des Hammadites. C’est à ce moment-là que le CNRA a initié une fouille de sauvetage avant de décider d’une réadaptation du projet pour sauvegarder les vestiges sortis au grand jour. Mais il n’y a pas que ces découvertes qui ont conduit à la suspension du programme, car une «installation appartenant à l’exposition de Tlemcen», rangée dans l’enceinte du Bordj, avait pris énormément de temps pour être évacuée.