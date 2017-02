Vers la reprise de la protesta

Réagissez

Les anciens gardes communaux de la wilaya de Béjaïa menacent de descendre dans la rue pour se plaindre de «la fuite en avant» affichée par le ministre de l’Intérieur, quant à sa promesse de prendre en charge quelques-unes de leurs revendications.

«Le ministre de l’Intérieur a jusqu’à lundi prochain pour nous répondre, sinon on organisera un rassemblement et une marche à Béjaïa, le jour-même. S’il n’y a aucun écho favorable après cette date, nous observerons des rassemblements chaque lundi, et ce, jusqu’à la satisfaction de nos revendications, et nous appellerons les gens des autres wilayas à faire de même», avertit Aloui Abdelhakim, coordinateur de Béjaïa des gardes communaux, qui s’est déplacé mardi dernier à notre rédaction.

Selon lui, le ministre de l’Intérieur, Noureddine Bedoui, qui a reçu les délégués des gardes communaux, juste après leur rassemblement national, en juillet 2015 à Aïn Defla, et celui de Béjaïa, le mois d’octobre dernier, a promis de prendre en charge certaines revendications.

Il s’agit, selon lui, de la reconnaissance officielle des sacrifices des gardes communaux, l’augmentation de l’allocation retraite (actuellement de seulement 23 000 DA), la réhabilitation dans le droit à la retraite de tous les éléments licenciés abusivement, quel que soit le motif et qui comptabilisent 15 ans de service, et, enfin, la prise en charge effective et efficace des éléments atteints de maladies lors de l’exercice

de leur fonction.

Mais à ce jour, aucun de ces points n’a été concrétisé, alors que le reste des revendications est renvoyé aux calendes grecques. «Ils font tout pour gagner du temps. Dans un premier temps, on nous a demandé de désigner cinq délégués pour suivre notre dossier localement et deux autres pour le suivre auprès du ministère de l’Intérieur dans chaque wilaya, ce que nous avons fait. Par la suite, pour fuir encore en avant, ils ont prétexté que certaines wilayas n’ont pas leurs délégués, et quand nous y avons remédié, c’est le silence radio», regrette Abdelhakim Aloui.

Par ailleurs, notre interlocuteur révèle que des cartes reconnaissant le statut de garde communal ont été délivrées par le ministre de l’Intérieur, mais seulement aux éléments des wilayas de Tipasa, Blida et Tissemssilt.