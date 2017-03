Vers l’inscription de plusieurs projets

Réagissez

Les services de la wilaya de Béjaïa comptent engager une opération d’envergure afin de régler le problème des glissements de terrains à travers la wilaya. Certains d’entre ces mouvements de sol ont été meurtriers, à l’image de celui qui a provoqué des chutes de pierres à Aokas, sur la RN9, et qui a fait sept morts et plusieurs blessés en février 2015. A cet effet, un dossier a été transmis par le wali au ministère des Travaux publics. Ce dossier comporte une demande d’inscription de plusieurs projets pour le traitement des glissements et affaissements du sol à travers le territoire de la wilaya, a annoncé le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, lors de sa visite, la semaine passée, dans la commune de Barbacha, où il a rencontré les villageois de Khellil et Ouandadja, qui se sont plaints d’un glissement de terrain survenu l’hiver dernier sur le chemin communal qui relie les deux villages au chef-lieu. Afin d’attirer l’attention des autorités, les habitants ont fermé le siège de la daïra le jour du déplacement du wali dans la localité. Ce dernier a alors indiqué, sur le site du chantier de rénovation et de modernisation de la RN75, que «l’étude portant le traitement de ce glissement de terrain est prête et l’avis d’appel d’offres a été lancé en attendant de trouver les financements».