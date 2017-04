Urbanisme : 45 contraventions relevées

Réagissez

La brigade de police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement relevant de la sûreté de wilaya a relevé 45 contraventions portant atteinte à l’urbanisme pendant le premier trimestre de l’année en cours. Dans son bilan adressé à la presse, la sûreté de wilaya fait essentiellement cas de constructions sans permis et informe que ses services ont ordonné l’arrêt de travaux pour 54 constructions non conformes aux permis de construire accordés par l’administration. Au plan des atteintes à l’environnement, le bilan donne le chiffre, maigre, de six contraventions concernant, entre autres, le rejet ou l’abandon de gravats et autres déchets durs, générés, soit par des carrières, ou par des chantiers de construction.