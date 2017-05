Réagissez

La fédération Snapap du secteur de l’enseignement supérieur ne décolère pas.

Face à «la fuite en avant» de la direction des œuvres universitaires (DOU) de s’asseoir à la table des négociations pour juguler la crise qui couve depuis plusieurs mois dans les résidences universitaires de Béjaïa, le syndicat appelle les travailleurs à rester soudés, tout en projetant des actions de protestation. En effet, le Snapap, affilié à la CGATA, appelle, dans un communiqué, à trois rassemblements successifs.

«Conformément au préavis du 24 avril 2017, vu l’obstination de l’administration à maintenir ses décisions arbitraires à l’encontre des cadres et adhérents au syndicat, conformément aux résolutions issues des assemblées générales tenues par les différentes sections syndicales des résidences et établissements universitaires, les 14 et 15 mai 2017, lors desquelles la décision d’entrer dans une grève cyclique a été votée à l’unanimité, et vu, enfin, le silence de l’administration et son refus de prendre en charge la plate-forme de revendications légitime des travailleurs, le conseil fédéral du Snapap appelle tous ses adhérents à observer 3 jours de grève du 29 au 31 mai 2017 et de prendre part à 3 rassemblements : le 29 mai, à 11 heures, devant le portail principal du campus Aboudaw, le 30 mai devant la bibliothèque principale du campus Targa Ouzemmour et le 31 devant la direction des œuvres universitaires de Béjaïa», lit-on dans le communiqué.

A rappeler que deux syndicalistes du Snapap ont été suspendus par la direction des œuvres universitaires. Parmi ses revendications, le syndicat exige la levée des sanctions à leur encontre, le respect des libertés syndicales et la prise en charge de toutes les revendications légitimes.