Réagissez

le cadavre de la tortue avant son enterrement au PNG

Les services du Parc national de Gouraya (PNG) ont enterré mercredi dernier une tortue géante qui a échoué sur Bougie-Plage. Selon Rabah Boutekrabt, chef de secteur au PNG, il s’agit de la tortue luth, connue sous le nom scientifique de «Dermochelys coriacea», soit la plus grande des tortues qui existent sur terre. Celle qui a été rejeté par la mer à Béjaïa est longue de 1,95 mètre et large de 90 centimètres. Elle pèse plus de 400 kilogrammes.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) l’a classée espèce en voie de disparition et cet échouage ne fait que confirmer des inquiétudes réelles.

Selon Rabah Boutekrabt, «le cadavre ne présente pas de signes de blessure et en dehors d’une maladie, il est fort probable que notre sujet avait une occlusion intestinale consécutive à l’ingestion accidentelle de sacs de plastique qu’il a confondus avec des proies» que sont surtout les méduses.

En effet, il n’est pas exclu que la pauvre tortue ait été victime de la pollution marine.

Alertés sur la présence d’une grosse tortue qui a échoué sur la plage, les pompiers ont, à leur tour, informé les services de l’environnement de l’APC qui ont récupéré le cadavre. L’animal allait être enterré à la décharge de Boulimat avant qu’il ne soit accédé à la demande des services du PNG de le récupérer et de l’enterrer sur son territoire.

Les spécialistes ont alerté sur les risques qu’encourt la tortue luth du fait du «braconnage, des filets de pêche, de la pollution et de l’urbanisation du littoral».