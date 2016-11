Réagissez

Mercredi 5 novembre 2008. De retour d’Alger via Tizi-Ouzou, d’une mission consistant à donner corps au projet de destruction et de délocalisation du gênant siège de la pharmacie du chef-lieu de commune, Fatsah Chibane, maire de la commune dec Timezrit,

est assassiné aux alentours de 18 heures par des terroristes qui se réclamaient du GSPC, au lieudit «Alma Izamarène», communément appelé «Martinez», en contrebas de l’ancien parc communal de Taourit-Ighil et à quelques encablures du chef-lieu de la daïra d’Adekar. A l’effet de garder vivace cette douloureuse page de l’histoire locale et de perpétuer le souvenir du défunt, l’APC de Tifra a érigé sur le lieu du drame qui dépend de sa territorialité, une stèle commémorative portant inscription «A la mémoire de Chibane Fatsah président de l’assemblée communale populaire Timezrit lâchement assassiné par les ennemis de l’Algérie le 05 novembre 2008 à l’âge de 41 ans».

La cérémonie d’inauguration de cette stèle a eu lieu dimanche passé, en présence du wali de Béjaïa, du

P/APW, de plus d’une vingtaine de P/APC, de quelques chefs de daïra, de quelques membres de la famille du défunt, de militants et cadres du RCD ainsi que de nombreux citoyens anonymes. Lever des couleurs, minute de silence, dépôt de couronnes de fleurs et allocutions de circonstance ont marqué cette cérémonie qui a été l’occasion pour les présents de se rappeler du dynamisme et des qualités humaines du disparu qui a, insiste-t-on, consacré sa vie pour les autres.

Dans leurs interventions, le wali, le P/APW, les P/APC de Tifra et de Timezrit, l’ancien chef de daïra de Timezrit, des membres de la famille du défunt… tout en condamnant le terrorisme qui continue encore aujourd’hui d’endeuiller le pays, ont salué la mémoire du défunt qui était, selon les témoignages de ceux qui l’on connu et côtoyé, un exemple de militantisme et d’humanisme.



Un lycée au nom du féfunt

«C’est un militant qui a su allier éducation et politique, douceur et ténacité. Je l’ai connu alors qu’il était enseignant et on a continué à se voir lorsqu’il était maire, il est resté toujours humble et modeste. Paix à son âme» déclare à El Watan le P/APC de Tifra. «Fatsah était de son vivant un rassembleur et homme de dialogue. Au RCD, il ne badinait jamais sur les positions et ses discours étaient de tout temps empreints d’optimisme, de générosité et d’un amour inconditionnel pour la région et le pays. Il continue, comme le montre ce huitième anniversaire de son lâche assassinat, à rassembler autour de lui de nombreuses personnes de tout le pays et toutes les tendances politiques présentes sur la scène locale. Il a réussi à insuffler la vie au lieu même de sa mort. Son sacrifice suprême et son martyr ne seront jamais vains» nous déclare, de son côté, Reda Boudraâ, secrétaire national à la formation au RCD, présent sur les lieux.

Faire du lieu de sa mort un coin de vie, c’est précisément ce que visait l’APC de Tifra, en proposant l’aménagement du lieu en aire de repos pour les usagers de la RN 12. Le wali, Ouled Salah Zitouni, a promis d’ailleurs sur place de prendre en charge et l’étude et les travaux d’aménagement de cette aire. L’APC de Timezrit de son côté, pour honorer la mémoire du défunt, a voté une délibération portant baptisation du nouveau lycée de Timezrit du nom de Fatsah Chibane. Le wali a apporté sa caution pour cette délibération.

«D’abord Fatsah est un enseignant, ensuite c’est lui-même qui a fait pour ce lycée toutes les démarches concernant le choix du terrain et son acquisition et enfin c’est un élu du peuple mort en service» argumente-t-on pour dire la justesse de cette délibération. «Je remercie vivement tous ceux qui travaillent à perpétuer la mémoire de mon frère. Je me souviendrai pour toujours de cette terrible journée du jeudi 6 novembre 2008 où l’on nous a annoncé aux environs de 9 heures que notre frère a été assassiné et que son corps a été découvert par les militaires près d’Adekar. C’est douloureux, c’est insupportable de parler de son frère au passé. Qu’il repose en paix» nous dit, en substance, Kamel Chibane, le frère du défunt.