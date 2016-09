Une réunion pour faire le point

Réagissez

Un conseil de wilaya s’est tenu jeudi dernier autour des rentrées scolaire, universitaire et de la formation professionnelle, avec la présence des directeurs de ces secteurs en plus de ceux de l’action sociale, et de la DOU qui ont présenté, chacun, son rapport sur les conditions de la rentrée, informe un communiqué de la wilaya. La rencontre s’est déroulée en présence aussi des directeurs des établissements scolaires de la wilaya, des trois cycles, qui ont, eux aussi, exposé leurs doléances.

L’occasion a été saisie pour rappeler les «réalisations» du secteur de l’Education nationale dans la wilaya, avec la réception cette année de «13 lycées, deux CEM de remplacement, deux groupes scolaires, 33 salles de cours et six aires de jeu». En réponse aux doléances des directeurs de lycées, CEM et écoles, le wali a pris la décision de mettre sur pied une commission de wilaya que composeront les directeurs de l’équipement, de l’hydraulique, des travaux publics, de la SDE et d’Algérie Télécom.

Cette commission a pour mission de recenser les «points noirs» et autres besoins des établissements scolaires notamment concernant les projets mis en chantier mais qui traînent pour diverses raisons. La date limite du 15 octobre a été fixée pour réceptionner ces chantiers qui accusent un retard. Les chefs des daïras sont chargés du suivi et de faire respecter ce délai, tandis que le directeur de l’Education est instruit «d’alléger les procédures de recrutement, de donner la chance aux candidats surtout ceux qui ont une ancienneté dans le poste, et de designer les directeurs pour les nouveaux établissements réceptionnés au plus vite». Sur ce même volet de l’encadrement, le ministre de l’Education sera saisi, selon le même communiqué, «pour la nomination des directeurs des établissements qui ne le sont pas encore».

A propos de la rentrée de la formation professionnelle, prévue pour ce 24 septembre, le rapport du directeur du secteur indique une offre de «66 spécialités reparties sur 15 branches professionnelles avec 3910 postes offerts, dont 230 places pédagogiques en milieu rural et 515 en formation passerelle», en plus de 115 spécialités en apprentissage, concernant 20 branches professionnelles. Le wali a fait remarquer que «ce secteur n’a pas encore adapté ses formations à la réalité du terrain», ce qui l’a amené à instruire le directeur de la formation professionnelle d’adapter l’offre de formation aux caractéristiques économiques, culturelles et touristiques de la région. Concernant la rentrée universitaire, le recteur et le directeur de la DOU ont assuré que l’université est prête avec une offre de 46 000 places pédagogiques dans les trois campus et 27 000 lits répartis sur 12 résidences.