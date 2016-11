Réagissez

Une femme dynamique au grand cœur comme le témoigne la plupart de ces familles nécessiteuses qui ont eu recours et trouvé l’aide nécessaire au sein de cette association qu’elle préside et qui compte un nombre important d’adhérentes.

Samira Bouchenoua est à la tête de cette association qui a été créée en 2010, destinée auparavant exclusivement pour la promotion de la culture dans la wilaya de Béjaïa d’où le nom qu’elle porte : «Yemma Gouraya».

Elle a représenté la wilaya lors des semaines culturelles organisées par le ministère de la Culture au niveau des 48 wilayas en exposant les traditions culinaires locales, ainsi que les gâteaux typiques de la région. Pour l’anecdote, lors de la semaine culturelle organisée à Alger en présence de l’ex ministre de la Culture Khalida Toumi, cette dernière a été fascinée par une préparation spéciale de Béjaïa qui porte le nom de «asban el kerch». Samira nous raconte que la ministre s’est assise sur un tabouret et a demandé qu’on lui serve une assiette de cette spécialité qu’on prépare généralement à l’occasion de l’Aïd après avoir égorgé le mouton.

Son intérêt est penché plutôt vers la préparation des gâteaux traditionnels qu’elle prépare avec l’aide de quelques femmes pour des fêtes de mariage. Craignant de voir ces spécialités disparaître des maisons bougiotes, Samira a décidé de créer une association pour sauvegarder ces traditions de la région dont El mella, makrout, tihbal connues également sous le nom de tibouajajine, lekhfaf…. «C’est ma défunte mère qui m’a appris à préparer tout cela, je l’observais faire dès l’âge de 14 ans. On habitait alors au niveau du quartier populaire Houmma keramane, et je commençais déjà à m’y intéresser et mettre ma main à la pâte, je prenais aussi moi-même les plateaux de gâteaux chez le boulanger pour les faire cuir» nous a confié Samira, très nostalgique de cette époque.

En parallèle des gâteaux, Samira, et grâce au volet social de son association, vient en aide aux nécessiteux, et ceci en organisant plusieurs opérations différentes au profit des familles nécessiteuses. Elle a organisé des fêtes pour des inadaptés mentaux et des circoncisions collectives au profit d’enfants nécessiteux. Elle a préparé et offert des trousseaux de mariage pour des mariées, et a distribué à chaque événement et fête religieuse des couffins composés de denrées alimentaires au profit des familles nécessiteuses de la commune de Béjaïa.

En plus de la subvention qu’elle reçoit de l’Etat, chaque matin Samira sillonne les communes et frappe à la porte des industriels pour les sensibiliser à lui donner un coup de main afin de réaliser son rêve qui est de rendre des familles heureuses.