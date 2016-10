Réagissez

La 6e édition de la fête du miel et de l’abeille a été clôturée mardi dernier avec l’espoir de voir cette filière agricole s’organiser.

A l’entrée de la maison de la culture Taos Amrouche de Béjaïa, où s’est tenue une foire pendant trois jours, la maquette du futur projet d’une coopérative apicole, baptisée Thaghrast n Soummam, est accrochée au mur.

Sur les lieux, le président de la coopérative, Ahaddad Ali, un jeune apiculteur de Toudja, distribue des cartes de visite et explique aux

nombreux apiculteurs professionnels et amateurs les conditions requises pour adhérer à la nouvelle organisation.

La première condition stipule que «même si vous avez une seule ruche, vous pouvez vous inscrire à condition que vous ayez votre carte de fellah».

Pour ce président fraîchement élu, «le problème de cette filière à Béjaïa est son manque d’organisation. Chacun travaille à son compte, et parfois de façon artisanale et incorrecte alors que la filière a évolué en termes de technologie et de technique d’élevage des abeilles et de production de miel». A ce titre, M. Ahaddad explique le rôle de la coopérative et ses missions dans le développement de l’apiculture localement et la prise en charge des besoins des apiculteurs en matière d’équipement, de vaccins, et surtout de commercialisation des produits.

«Tout a commencé l’année dernière lorsque la proposition a été faite au wali. Ce dernier nous a promis de dégager un terrain d’une superficie de un hectare au niveau de la zone industrielle de la commune d’El Kseur pour la construction des ateliers et du siège de la coopérative» affirme Ahaddad Ali.

Cependant, le siège de la coopérative sera financé à l’aide d’un montage financier qui impliquera plusieurs intervenants dont des chefs d’entreprises basées dans la région et les pouvoirs publics, en plus d’un prêt bancaire que comptent contracter les professionnels du miel. Abordant la situation du fellah et de la filière en général dans la wilaya de Béjaïa, notre interlocuteur dira qu’ «actuellement, l’idée de la coopérative a rencontré, malheureusement, une résistance de la part de certains commerçants qui, traditionnellement, dominent le marché du matériel agricole, car la coopérative est là pour assurer la disponibilité des équipements de qualité et avec des prix raisonnables».

Labellisation

La commercialisation du miel et autres produits apicoles comme le pollen, la gelée royale est un véritable casse-tête pour les fellahs, mais ce n’est pas faute de qualité, disent les producteurs. Ces derniers, en l’absence d’une coopérative, comptent seulement sur les foires, les marchés et le porte-à-porte afin d’écouler leurs produits. «Cela va changer», affirme le président de la coopérative. Dans ce sens, celle-ci, selon son président, «aidera énormément à la vente des produits de ses adhérents avec des prix qui seront fixés préalablement. Sur ce, même les clients sont gagnants puisqu’ils n’auront plus affaire au miel chinois».

Il est également connu que s’organiser dans une association ou une coopérative permet aux adhérents de bénéficier de formation pour que les apiculteurs amateurs acquièrent des connaissances dans l’élevage des abeilles.

«Le miel qu’on produit à Béjaïa est d’une très bonne qualité et il a toutes les chances d’être labellisé et commercialisé à l’étranger. Il répond à toutes les caractéristiques requises», soutient notre interlocuteur. D’autant que Béjaïa, ajoute-t-il, «renferme des endroits adéquats pour cette culture comme Adekar et Toudja, des lieux favorables à son développement où nous produisons plusieurs variétés de miel, dont celle que nous voulons proposer à la labellisation est le miel des montagnes où les abeilles se nourrissent des plantes sauvages, d’eucalyptus et surtout de jujubier».