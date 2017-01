Réagissez

Le nouveau wali de Béjaïa a présidé un conseil de wilaya, consacré à l’examen du secteur de l’énergie dans la wilaya, dont les tares et les retards dans l’exécution des projets ont été mis à nu lors des dernières intempéries qui ont occasionné des coupures récurrentes de courant et une pression sur le gaz.

C’est le deuxième conseil présidé par Mohamed Hattab depuis son installation, après celui consacré au diagnostic «des points noirs de la wilaya» et «aux nouvelles orientations et stratégies de développement tracées par le wali», indique un communiqué sanctionnant le conseil. Les directeurs de l’exécutif et les chefs de daïra sont désormais «tenus par l’obligation de résultat» et «une instruction ferme leur a été donnée afin de lancer tous les programmes qui sont à l’arrêt» car, indique le communiqué, «la wilaya est très en retard, elle doit être reprise en main immédiatement».

Il est indiqué également que «le résultat obtenu aujourd’hui en matière de développement ne reflète pas l’effort de l’Etat, qui, pour rappel, a doté la wilaya de Béjaïa d’un programme très consistant».

Le wali a rappelé que le taux d’avancement du projet de raccordement en gaz naturel dans la wilaya était de 16, 06% en 1999 et qu’actuellement, il a atteint 42,79% (106 462 foyers raccordés). Un taux qui atteindra, selon lui, «les 80% avec la levée des oppositions notamment sur la réhabilitation du gazoduc, dont dépendent 12 projets de DP représentant 29 128 nouveaux branchements, et celle relative aux projets DP gaz Souk El Tenine totalisant 3143 branchements et subordonnée au règlement de l’opposition à Tidelsine, et à l’achèvement des 26 DP en cours pour 76 208 foyers».

Pour ce faire, Mohamed Hattab a instruit l’installation d’une commission, dont le rôle est de lever les contraintes bloquant les projets. Pour lever les oppositions, le wali a instruit le directeur de l’énergie «d’utiliser une démarche fiable, de proximité, pour sensibiliser les opposants, favoriser le dialogue et informer les citoyens de la situation des programmes qui les concernent». Le même responsable, qui a présenté son plan pour la saison hivernale 2016/2017, a été instruit également «d’instaurer un dispositif de communication plus pratique entre les différents intervenants des mechtas, APC, daïras, SDE et Naftal.» Mohamed Hattab a, en outre, donné «un délai de 15 jours au directeur de la SDE afin d’installer l’entreprise qui sera chargée de réaliser le projet de raccordement au gaz naturel du village d’Ifri».