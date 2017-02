Réagissez

Les services de police soulignent, dans leur bilan du mois de janvier dernier, une baisse notable dans le nombre d’accidents de la circulation automobile.

Selon un communiqué destiné à la presse, la sûreté de wilaya dit avoir recensé 35 accidents de la route pendant le mois passé, qui ont causé un mort et 35 blessés. Des statistiques en baisse, relève-t-on, comparées à celles du même mois de l’année écoulée, que le communiqué de la police ne donne pas cependant.

Selon la police, la raison principale de ces accidents est liée au facteur humain. Les chauffeurs impliqués ont fait preuve de non- respect du code de la route, en roulant avec excès de vitesse. Les services de la police estiment que cette baisse des accidents est le fruit d’un travail de sensibilisation mené en collaboration avec plusieurs parties impliquées dans la prévention routière. Le communiqué souligne que 12027 véhicules ont été soumis à une opération de contrôle et de fouille.

1464 contraventions et 90 délits ont été comptés pour des cas multiples, dont ceux concernant le défaut de contrat d’assurance, l’expiration du délai de validité du contrôle technique et le dépassement de la charge autorisée. A cela, il faut ajouter que 31 véhicules ont été mis en fourrière et 667 permis retirés aux conducteurs pris en faute. 1640 procès ont été établis avec obligation aux contrevenants de s’acquitter d’une amende.