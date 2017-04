Une antenne de mairie pour Ath M’kedem

Réagissez

Ath M’kedem, un village excentré, reclus et lové aux confins de la commune de Chellata, sera prochainement doté de deux équipements publics de proximité, avons-nous appris auprès des responsables de l’APC.

«Nous avons réalisé une antenne administrative dans le cadre des fonds communs des collectivités locales, tandis qu’Algérie Poste s’est engagée à ouvrir une agence postale, dont les travaux d’aménagement sont en cours d’exécution, dans le même bâtiment», a indiqué M. Maibèche, maire de Chellata. «La bâtisse est déployée sur deux niveaux. Le premier étage est réservé à l’antenne administrative, alors que le rez-de-chaussée abritera le service postal», a indiqué le P/APC. Ce dernier a précisé, toutefois, que les locaux de l’antenne administrative sont fin prêts, mais ils ne seront mis en service qu’après l’achèvement des travaux de l’Agence postale, afin de procéder à l’ouverture simultanée des deux structures. Ces équipements de base sont réalisés dans le dessein évident de rapprocher l’administration de l’administré. Leur impact social sera d’autant plus important qu’ils desserviront, en plus d’Ath M’kedem, deux villages limitrophes, à savoir Ath Hiani et Ath Anane. Pour un jeune citoyen du village d’Ath M’kedem, «les villageois souffrent tant des longs et incessants déplacements pour la moindre démarche administrative. Obtenir une pièce d’état civil, ou simplement affranchir un courrier, s’apparente à un chemin de croix. Autant dire que disposer de tels services publics de proximité va simplifier la vie aux habitants».