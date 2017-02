Réagissez

Le Président-directeur général de l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) s’est déplacé à Béjaïa dernièrement et s’est rendu, en compagnie du wali, à la bibliothèque communale de la commune de Melbou pour remettre au président de l’APC et au responsable de la structure un lot de 112 livres sur l’histoire, ainsi que des romans en trois langues, tamazight, arabe et français. Il a remis également 10 microordinateurs. Le président de l’APC, qui a apprécié cette rapidité dans la concrétisation de la promesse, a remercié le représentant du ministre pour ce geste. Le wali avait décidé, pour rappel, d’octroyer une enveloppe estimée à un million de dinars sur le budget de la wilaya au profit de l’APC afin d’achever l’équipement de cette bibliothèque et acheter ce qui manque. Sur le site, il a instruit le président de l’APC de prolonger les horaires d’ouverture de la bibliothèque afin de faire profiter les élèves après leur sortie de l’école.Ali F.