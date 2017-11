Un club sportif est né

Réagissez

Un club sportif, le FSIN, vient d’être créé par un groupe de jeunes au village d’Ighil Nacer.

Après avoir constaté l’énorme vide qui guette les jeunes dans ce village de plus de 9000 habitants et ses environs, ils ont opté pour un club multidisciplinaire pour remédier à l’ennui quotidien de cette jeunesse.

Dans une assemblée générale élective, les membres de l’Association sportive d’Ighil Nacer ont déclaré que celle-ci est dépassée par les attentes des jeunes du village. L’association «n’a pas la possibilité de satisfaire les demandes des adhérents, que ce soit pour la multidisciplinarité ou pour la participation aux différents championnats, ce qui impose l’élargissement de nos actions». S’ajoutant aux 12 associations culturelles et sociales, le club permettra aux jeunes de diversifier leurs pratiques, mais surtout de s’occuper pendant les journées de vacances et les week-ends.

Les personnes qui ont lancé ce nouveau défi se veulent porteurs d’espoir et de perspectives pour un avenir prometteurs pour cette tranche de la société. «L’association est limitée sur le plan des finances et sur le nombre de sections que nous avons. Maintenant, il ne tient qu’à nous de multiplier et d’amplifier l’activité sportive au sein du village, en particulier et dans la région en général», déclare Amara Aït Ouali, président de l’association sportive et actuellement aussi de ce club. «Je ne voulais pas m’impliquer au début, mais je pense que c’est à nous, les jeunes, de prendre les devants. Il est plus que nécessaire de prendre l’initiative, car personne ne peut savoir ce dont on a réellement besoin, en dehors de nous-mêmes», nous explique Hamidouche Md Larbi, secrétaire général du club FSIN.

A part quelques tournois en été et les championnats de football étrangers à la télévision, le sport est quasiment absent dans cette région. Les habitants ont salué l’initiative, en espérant voir réussir ce nouveau-né dans les scènes régionale et nationale dans toutes les disciplines qui seront lancées.